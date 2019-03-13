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الغرامة والتشهير بـ4 وافدين خزنوا «لحوم فاسدة» في الخبر

الغرامة والتشهير بـ4 وافدين خزنوا «لحوم فاسدة» في الخبر
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تواصل – الرياض:

عاقبت وزارة التجارة والاستثمار، اليوم الأربعاء، 4 وافدين 3 من جنسية مصرية، و4 من جنسية هندية، بالغرامة والتشهير، بعد ثبوت إدانتهم بمخالفة نظام مكافحة الغش التجاري، وذلك بحيازة وتخزين لحوم الأغنام الميتة واللحوم مجهولة المصدر غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، بموقع غير مخصص للتخزين، ومخالف للاشتراطات الصحية؛ وذلك بهدف تصريفها وبيعها بسكن خاص بالعمالة في مدينة الخبر بالمنطقة الشرقية.

وصدر حكم من المحكمة الجزائية بالدمام يقضي بإدانة العمال الأربعة المخالفين، مع فرض غرامة مالية إجمالية قدرها ثمانون ألف ريال، وإغلاق المقر المخالف ومصادرة وإتلاف كافة الكميات المضبوطة، ونشر منطوق الحكم في صحيفتين محليتين على نفقة المخالفين.

وتعود تفاصيل القضية لورود معلومات لـ”التجارة” عن قيام عمالة بتخزين اللحوم الفاسدة بغرض البيع، وبمداهمة وتفتيش الموقع ضبطت الوزارة 100 كيلوجرام من اللحوم الفاسدة مجهولة المصدر، تمت مصادرتها وإتلافها وإحالة العمالة إلى القضاء لتطبيق العقوبات النظامية في حقهم وفقاً لنظام مكافحة الغش التجاري.

وتؤكد وزارة “التجارة” على مواصلة التصدي لمخالفي نظام مكافحة الغش التجاري، واستكمال تطبيق الإجراءات النظامية ضدهم بالنظر لما يترتب عليه من غش وخداع المستهلكين، حيث ينص النظام على فرض عقوبات تصل إلى السجن ثلاث سنوات، وغرامات مالية تصل إلى مليون ريال أو بهما معاً، والتشهير بالمخالف في صحيفتين محليتين على نفقة المخالف، وترحيل العمالة المخالفة إلى بلدانها، والإيقاف والمنع من ممارسة النشاط التجاري.

وتحث “التجارة” عموم المستهلكين إلى الإبلاغ عن شكاواهم لمركز البلاغات في الوزارة على الرقم 1900، أو عبر تطبيق “بلاغ تجاري”، أو عن طريق الموقع الإلكتروني للوزارة على الإنترنت.

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