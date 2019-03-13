تخصصي الملك فيصل يوفر وظائف بعدة مجالات.. موعد وطريقة التقديم

تواصل – الرياض:

أعلن مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث عبر موقعه الإلكتروني توفر وظائف شاغرة بعدة مجالات، للعمل بمدينة الرياض، بالمسميات التالية: (صيدلاني أول، وسباك أول، وعامل نظافة)؛ وذلك وفقاً لبقية الشروط الموضحة أدناه.

الوظائف:

1 –صيدلاني أول:

– درجة الدكتوراه في الصيدلة (Pharm.D) أو درجة الماجستير، أو البكالوريوس في الصيدلة.

– لحملة الدكتوراه لا يشترط وجود خبرة، ولحملة الماجستير خبرة سنتين، ولحملة البكالوريوس أربع سنوات.

2 –سباك أول:

– شهادة الثانوية العامة مع تدريب مهني في مجال السباكة.

– خبرة لا تقل عن خمس سنوات في مجال ذي صلة.

3 –عامل نظافة:

– شهادة المتوسطة (الكفاءة).

– إجادة اللغة العربية والإنجليزية.

موعد التقديم:

– التقديم متاح الآن وينتهي يوم الاثنين بتاريخ 2019/05/06م.

طريقة التقديم:

– من خلال الرابط التالي:

1 –عامل نظافة: (اضغط هنا).

2 –صيدلاني أول: (اضغط هنا).

3 –سباك أول: (اضغط هنا).