«هيئة الاستثمار» توفر وظائف لذوي الخبرة وحديثي التخرج.. رابط التقديم

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أعلنت الهيئة العامة للاستثمار عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف) توفر وظائف شاغرة لحديثي التخرج، ووظائف شاغرة لذوي الخبرة، للعمل بالهيئة بمدينة الرياض.

1 –مسؤول أول العلاقات العامة(Senior Public Relations Officer):

– درجة البكالوريوس في التسويق أو العلاقات العامة أو ما يعادلها.

– خبرة لا تقل عن أربع سنوات في التعامل مع أنشطة العلاقات العامة لمنظمة المنشأة، مع خبرة في مراقبة وسائل الإعلام الاجتماعية، والتعامل مع الاستفسارات العامة، والمشاركة في الأحداث والمعارض.

2 –أخصائي القنوات الرقمية(Digital Channels Specialist):

– درجة البكالوريوس في الإعلان أو التسويق أو تقنية المعلومات أو علوم الحاسب الآلي أو الإعلام أو ما يعادلها.

– خبرة لا تقل عن 6 سنوات في تطوير وتنفيذ أنشطة التسويق من خلال القنوات الرقمية للعلامة التجارية مع خبرة في تنفيذ التقارير عن وسائل الإعلام، وخبرة في تخصيص وتنسيق وضمان تسليم العمل بين أعضاء الفريق متعددة، وخبرة في بناء والحفاظ على العلاقات مع كيانات الوسائط الرقمية.

3 –مسؤول العلاقات العامة(Public Relations Officer):

– درجة البكالوريوس في التسويق أو العلاقات العامة أو ما يعادلها.

– لا يشترط وجود خبرة سابقة.

4 –منسق النقل(Transportation Coordinator):

– درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال أو ما يعادلها.

– لا يشترط وجود خبرة سابقة.

5 –محلل مالي(Financial Analyst):

– درجة البكالوريوس في المحاسبة أو المالية أو ما يعادلها.

– لا يشترط وجود خبرة سابقة.

6 –محاسب(Accountant):

– درجة البكالوريوس في المحاسبة أو المالية أو ما يعادلها.

– لا يشترط وجود خبرة سابقة.

طريقة التقديم:

– من خلال الرابط التالي(اضغط هنا).