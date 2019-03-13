مسؤول بـ«التعليم» يكشف حقيقة إيقاف الابتعاث في الكليات النظرية

تواصل – الرياض:

نفى وكيل وزارة التعليم لشؤون الابتعاث المشرف على الملحقيات الثقافية جاسر الحربش ما تردد بشأن إيقاف الابتعاث للتخصصات النظرية.

وقال الحربش إن قنوات الابتعاث والبرامج معروفة في التخصصات التي يحتاجها سوق العمل، موضحاً أن هناك محركات رئيسية لخطط الابتعاث الجديدة؛ منها تحقيق أهداف رؤية 2030، في جوانب تنمية القدرات البشرية، والمواءمة مع سوق العمل؛ وفقاً لـ”عكاظ”.

وأشار إلى أن الوزارة تعمل منذ أكثر من عام في مسارات الأمن السيبراني والصناعة والخدمات اللوجستية وقطاع الطاقة البديلة والمتجددة، وتم التنسيق في هذا الشأن مع مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية وقطاع الخدمات الصحية. جاء ذلك خلال حفل تكريم الفائزين بجوائز خريجي التعليم البريطاني بالرياض.

وأوضح الحربش أن تخصص القانون قد يصنف بأنه نظري، وفي الواقع غير ذلك، باعتباره من أهم التخصصات التي يطلبها سوق العمل، وهناك شراكات مع هيئة المحامين لتأهيل محامين لدرجات علمية متميزة.