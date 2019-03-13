الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

ترشيحاتنا

تنفيذ حكم القتل تعزيراً في «سوري» هرَّب حبوباً مخدرة بتبوك

تنفيذ حكم القتل تعزيراً في «سوري» هرَّب حبوباً مخدرة بتبوك

«قياس» يكشف موعد إعلان نتائج «اختبار القدرات»

«قياس» يكشف موعد إعلان نتائج «اختبار القدرات»

المرور يكشف حقيقة تركيب كاميرات رصد في سيارات المواطنين

المرور يكشف حقيقة تركيب كاميرات رصد في سيارات المواطنين

طرح 5 آلاف قطعة أرض مجانية في 5 مناطق.. تعرّف على طريقة الحجز

طرح 5 آلاف قطعة أرض مجانية في 5 مناطق.. تعرّف على طريقة الحجز

بادرة مميزة.. تقديم «الفقع» لمرضى مستشفى الملك عبدالعزيز بسكاكا

بادرة مميزة.. تقديم «الفقع» لمرضى مستشفى الملك عبدالعزيز بسكاكا
0

تواصل – الجوف:

شهد مستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي بمدينة سكاكا في منطقة الجوف، واقعة جميلة من قبل المستشفى الذي قدم للمرضى المنوَّمين وجبة من “الفقع”، أو كما يُطلق عليها “الكمأة”.

وأوضحت “صحة الجوف” أن مستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي بسكاكا يُشارك مرضاه نكهة ربيع الجوف، ويقدم لهم وجبة غداء من الكمأة “الفقع”، في بادرة تُعد الأولى من نوعها؛ فيما يكثر “الفقع” في صحارى المملكة بعد موجات الأمطار التي شهدتها خلال فترة “الوسم”.

يُذكر أن منطقة الجوف تتزين خلال هذه المدة بألوان الربيع الخلابة في موسم ربيعي استثنائي لم تشهده المنطقة من قبل، حيث يظهر ربيع الشمال لهذا العام في حُلة غير مسبوقة تتلون بين الأخضر والأصفر والبنفسج والأبيض والأحمر.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

إبعاد «مقيم أردني» ومنعه من العودة للعمل في المملكة.. لارتكابه هذه الجريمة

إبعاد «مقيم أردني» ومنعه من العودة للعمل في المملكة.. لارتكابه هذه الجريمة

«الأرصاد» تنبّه: ضباب وتدني في الرؤية على الشمالية والجوف

«الأرصاد» تنبّه: ضباب وتدني في الرؤية على الشمالية والجوف

الحياة الفطرية توضح حقيقة افتتاح محمية «حرة الحرة» لجني «الفقع»

الحياة الفطرية توضح حقيقة افتتاح محمية «حرة الحرة» لجني «الفقع»

الجيش اليمني يحرز تقدماً جديداً في جبهات خب والشعف في محافظة الجوف

الجيش اليمني يحرز تقدماً جديداً في جبهات خب والشعف في محافظة الجوف

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

لماذا يجب عليك معرفة طبائعهم؟
مقالات

لماذا يجب عليك معرفة طبائعهم؟

المزيد
جفاف حالة
تدوينات حرة

جفاف حالة

المزيد
«مختصون» يحذرون من كثرة استخدام «البخور».. تثير حساسية الصدر والعيون
تقارير وحوارات

«مختصون» يحذرون من كثرة استخدام «البخور».. تثير حساسية الصدر والعيون

المزيد
التحدي العائلي
مقالات

التحدي العائلي

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>