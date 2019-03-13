«الحصيني» يتوقع سحباً رعدية على 7 مناطق.. ويحذر من طقس الغد

تواصل – فريق التحرير:

توقَّع عبدالعزيز الحصيني، الباحث في الطقس والمناخ، اليوم الأربعاء، سحباً رعدية على الجوف والحدود الشمالية، مساء اليوم، باتجاه عدة مناطق.

وقال الحصيني، في تغريدة عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “السحب الرعدية مساء هذا اليوم الأربعاء على الجوف والحدود الشمالية متوقع توسعها نواحي المدينة، خاصة شرقها وحائل والقصيم وجنوب تبوك، خاصة الساحل ثم شمال مكة بإذن الله، مع نشاط للرياح مثيرة للغبار إلا أن يصرفها الله”.

وحذر الحصيني في تغريدة أخرى من تقلبات جوية، خلال عطلة الأسبوع الجاري، مضيفاً “أنصح من لديه مناسبة (غداً) الخميس 7/7/1440 هـ في أماكن مكشوفة في مكة، وتبوك، والمدينة، والشمالية، والجوف، وحائل، والقصيم، ومنطقة الرياض، بما فيها العاصمة، والشرقية، والكويت، متابعة حالة الطقس ويحتاط لذلك بسبب التقلبات الجوية المتوقعة من غبار ورياح ومطر إلا أن يصرفها الله”.