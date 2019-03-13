الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

ترشيحاتنا

تنفيذ حكم القتل تعزيراً في «سوري» هرَّب حبوباً مخدرة بتبوك

تنفيذ حكم القتل تعزيراً في «سوري» هرَّب حبوباً مخدرة بتبوك

«قياس» يكشف موعد إعلان نتائج «اختبار القدرات»

«قياس» يكشف موعد إعلان نتائج «اختبار القدرات»

المرور يكشف حقيقة تركيب كاميرات رصد في سيارات المواطنين

المرور يكشف حقيقة تركيب كاميرات رصد في سيارات المواطنين

طرح 5 آلاف قطعة أرض مجانية في 5 مناطق.. تعرّف على طريقة الحجز

طرح 5 آلاف قطعة أرض مجانية في 5 مناطق.. تعرّف على طريقة الحجز

تعرف على دور «مؤسسة النقد» مع العميل المتعثر حال صدور قرار قضائي

تعرف على دور «مؤسسة النقد» مع العميل المتعثر حال صدور قرار قضائي
0

تواصل – الرياض:

شددت لجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالبنوك السعودية، اليوم الأربعاء، على أن دور مؤسسة النقد العربي السعودي مع العميل المتعثر، يتضمن التأكيد على ضرورة مراعاة جهات التمويل لظروف العميل المتعثر عند صدور أي قرار قضائي لصالحها، في حال قام العميل بتقديم الضمانات اللازمة.

وأوضحت، اللجنة أن هذه الجهات تكون ملزمة بإتاحة خيار إعادة جدولة المديونية مع إمكانية تغيير كلفة الأجل دون أي رسوم إضافية.

وألزمت المؤسسة البنوك وشركات التمويل بعدم استقطاع أي مبلغ من حساب العميل دون وجود حكم قضائي بذلك، ولكن يحق لجهات التمويل اتخاذ الإجراءات النظامية بحق العملاء المتعثرين عن السداد، بما في ذلك اللجوء إلى الجهات القضائية المختصة، وذلك بحسب القرارات الصادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي، شريطة إخطار العملاء قبل اتخاذ أي إجراء بحق العميل في حال تخلفه عن السداد لأكثر من ثلاثة أشهر متتالية أو خمسة أشهر متفرقة خلال فترة التمويل، على أن تكون آخر محاولة للاتصال بالعميل من خلال العنوان الوطني.

ونقلت اللجنة عن “ساما تهتم” أن الخطوات التي تساعد على تجنب التعثر تتضمن حصر الاقتراض بالأمور الضرورية والمهمة وعدم اقتراض مبلغ يزيد على الحاجة، تنظيم الأمور المالية والتأكد من أن الدخل الشهري يكفي لتغطية النفقات الشهرية بالإضافة إلى أقساط القروض، التأكد من توافر رصيد كافٍ في الحساب قبل موعد استحقاق الأقساط، إضافة إلى إخطار البنك فوراً في حال تغير الظروف المالية كتغير الراتب، أو الوظيفة، أو أية مستجدات تؤثر على الوفاء بالالتزامات المالية المستحقة.

يُذكر أن عقوبة التعثر في سداد القروض تختلف، تبعاً لظروف العميل وكذلك بحسب الأحكام والشروط الواردة في بنود عقد التمويل؛ التي من بينها: صعوبة الحصول على تمويل آخر في المستقبل القريب، تجميد الحسابات المصرفية وحجز أرصدة العميل بما يتفق مع قرارات الجهات المعنية بهذا الشأن، الحجز على الأملاك إذا كان التمويل مرهوناً بضمان طبقاً للوائح والقوانين السارية، والمساءلة القانونية والملاحقة القضائية من قبل الدائنين.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

تقرير تلفزيوني يسلط الضوء على بنوك الحبل السري (فيديو)

تقرير تلفزيوني يسلط الضوء على بنوك الحبل السري (فيديو)

«ساما» تُصدر القواعد المنظمة لمزاولة نشاط الوكالة المصرفية

«ساما» تُصدر القواعد المنظمة لمزاولة نشاط الوكالة المصرفية

وظائف شاغرة في «ساما».. الشروط وكيفية التقديم

وظائف شاغرة في «ساما».. الشروط وكيفية التقديم

‏الشرقية.. الإطاحة بعصابة إثيوبية امتهنت سرقة عملاء البنوك

‏الشرقية.. الإطاحة بعصابة إثيوبية امتهنت سرقة عملاء البنوك

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

لماذا يجب عليك معرفة طبائعهم؟
مقالات

لماذا يجب عليك معرفة طبائعهم؟

المزيد
جفاف حالة
تدوينات حرة

جفاف حالة

المزيد
«مختصون» يحذرون من كثرة استخدام «البخور».. تثير حساسية الصدر والعيون
تقارير وحوارات

«مختصون» يحذرون من كثرة استخدام «البخور».. تثير حساسية الصدر والعيون

المزيد
التحدي العائلي
مقالات

التحدي العائلي

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>