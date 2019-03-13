تطورات شكوى ضرب معلمة لطالبة حتى تعرضت للإغماء بالطائف

تواصل – الطائف:

قال المتحدث الرسمي لتعليم الطائف عواض الخديدي: إن الإدارة استقبلت شكوى ولي أمر طالبة أفاد بتعرض ابنته للضرب من معلمتها حتى تعرضت للإغماء، وجرت إحالتها إلى إدارة المتابعة النسائية؛ للتحقق من صحتها، واستكمال الإجراءات حيالها.

وكان المواطن، ولي أمر الطالبة، قد تقدم بشكوى تفيد بتعرض ابنته التي تدرس في مدرسة ابتدائية بالطائف للصفع على وجهها من إحدى المعلمات وإصابة إحدى عينيها؛ جراء حمل المعلمة قلماً في يدها، وضربها في أنحاء متفرقة من جسدها، وتوقيف ابنته على رِجل واحدة، وحمل كرسي على رأسها طوال الحصة الدراسية؛ وهو ما تسبب بتعرضها للإغماء، وسحبها خارج الفصل لمحاولة إفاقتها.

وبعد الإفاقة حاولت المعلمة المعتدية مع مساعدة المديرة تهديد ابنته بالفصل والضرب، إن أخبرت أحداً بما حصل؛ وهو ما تسبب لها بالذعر والخوف – حسبما أفاد ولي أمر الطالبة -.

يُذكر أن إدارة التعليم بالطائف باشرت أمس التحقيق في شكوى ولي أمر الطالبة، حيث قال والد الطالبة في شكواه، إنه تقدم بشكوى لمدير تعليم محافظة الطائف الدكتور طلال اللهيبي، أوضح فيها بتعرض ابنته “ريفال”، التي تدرس في الصف الخامس بإحدى المدارس الابتدائية للضرب من قبل إحدى المعلمات على وجهها، وكان بيدها قلم حينها وأصابها القلم في عينها اليسرى، وأحدث بها إصابة داخل العين، وتورماً حولها ولم تكتفِ بذلك بل قامت بضربها أيضاً في أنحاء متفرقة من جسمها.

وتابع ولي أمر الطالبة في شكواه، أن المعلمة قامت أيضاً بمعاقبتها برفع كرسي على رأسها والوقوف به على رِجل واحدة طوال الحصة الدراسية؛ ما أدى إلى سقوطها على الأرض مغمى عليها، وقامت المعلمة بسحبها خارج الصف لتحاول إيقاظها بعيداً عن صراخ زميلاتها داخل الفصل.