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خطيب المسجد الحرام: المملكة لا تألو جهداً في خدمة الإسلام والمسلمين

خطيب المسجد الحرام: المملكة لا تألو جهداً في خدمة الإسلام والمسلمين
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تواصل – واس:

أكد فضيلة إمام وخطيب المسجد الحرام رئيس لجنة التحكيم لمسابقة الأمير سلطان بن عبدالعزيز لحفظ القرآن الكريم والسنة النبوية على مستوى دول آسيان والباسفيك في دورتها الحادية عشرة، الشيخ الدكتور عبدالله بن عوّاد الجهني أن المملكة العربية السعودية، لا تألو جهداً في خدمة الإسلام والمسلمين في مختلف أنحاء العالم منذ عهد الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود، وحتى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.

وبين الشيخ الجهني في تصريح لـ “وكالة الأنباء السعودية” أن المسابقة تحمل اسم صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبدالعزيز – رحمه الله – الذي خدم الأمة الإسلامية في مختلف أنحاء العالم، وما هذه المسابقة إلا جزء من ذلك، مشيداً بمؤسسة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الإنسانية على رعايتها لهذه المسابقة.

وأوضح إمام وخطيب المسجد الحرام أن مستويات المتسابقين ترتقي عاماً بعد عام متطلعاً إلى أن يستمر هذا العطاء في الأعوام القادمة بعون الله تعالى.

وقدم الشيخ الجهني شكره لصاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلطان بن عبدالعزيز رئيس مجلس أمناء مؤسسة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الخيرية، وللملحق الديني بسفارة المملكة في إندونيسيا سعد بن حسين النماسي، ومدير عام مؤسسة سلطان بن عبدالعزيز آل سعود الخيرية صالح بن إبراهيم الخليفي وجميع أفراد المؤسسة والملحقية، سائلاً الله تعالى أن يجزي القائمين على هذه المسابقة خير الجزاء.

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