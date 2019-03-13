رغم فوائده الكبيرة.. أضرار «النعناع» على الرجال

تواصل – وكالات:

يحتوي النعناع على عناصر مفيدة للجسم منها الصوديوم والبوتاسيوم والكالسيوم والمنغنيز والفسفور وفيتامينات “بي بي، سي، بي، وإيه”، بالإضافة لاحتوائه على حامض الفوليك وأليافاً غذائية وأحماضاً دهنية مشبعة وزيوتاً طائرة، إلا أنه وفقا للعديد من الدراسات ينطوي على بعض الأضرار الصحية أهمها تأثيراته السالبة على القدرة الجنسية والإنجاب لدى الرجال.

في التثريا التالي نستعرض أهم وابرظ فوائد النعناع وكذلك نسلط الضوء على أضراره

ومن أهم فوائد النعناع:

– احتواؤه على الألياف ما يسهم في علاج عسر الهضم.

– يمكن استخدامه لفتح الشهية.

– رائحته تسهم في تهدئة الأعصاب وتساعد على الاسترخاء.

– يهدئ المغص ويقلل من تقلصات المعدة المصاحبة للانتفاخ.

– مفيد لصحة الفم فهو يعالج البكتيريا المسببة لرائحة الفم.

– يعالج اضطرابات الجهاز التنفسي مثل نزلات البرد والربو.

– قد يساعد على الشفاء من مرض السل.

– يقاوم أمراض السرطان لأنه غني بمضادات الأكسدة.

– يخفف آلام الدورة الشهرية.

– لغناه بالبوتاسيوم فهو يحفظ توازن ضغط الدم في الجسم.

– يمكن أن يعالج الصداع.

– يستخدم كمسكن للألم.

ومن أضرار النعناع:

– الإفراط في تناوله يقلل القدرات والشهوة الجنسية لدى الرجل ويقلل نشاط الحيوانات المنوية.

– الإفراط في تناوله يقلل فرصة الرجل في الإنجاب.

– قد يتسبب في الإجهاض لذلك يُنصح الحوامل بعدم تناوله.

– الإكثار من تناوله يسبب جفاف الفم.

– يزيد من حموضة المعدة عند تناوله مع المضادات الحيوية.

– يزيد مشكلة الارتجاع المريئي.

– يمكن أن يسبب الحساسية لدى البعض.

– يتعارض مع بعض أنواع الأدوية.

– يمكن أن يفاقم مشكلة فتق الحجاب الحاجز.

– الإفراط في تناوله يخفض هرمون الذكورة “التستوستيرون” عند الرجال، ويقلل نسبة الشعر في جسم الرجل ويؤدي إلى ظهور علامات الأنوثة عنده.