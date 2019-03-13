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«الغذاء والدواء»: إيقاف استقبال المنتجات المبردة والمجمدة من 6 منافذ

«الغذاء والدواء»: إيقاف استقبال المنتجات المبردة والمجمدة من 6 منافذ
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تواصل – الرياض:

أعلنت الهيئة العامة للغذاء والدواء عن إيقاف استقبال المنتجات المبردة والمجمدة الخاضعة لرقابتها من 6 منافذ، وذلك اعتبارا من شهر أبريل المقبل.

وذكرت الهيئة أن القرار يأتي تنفيذاً للخطة الاستراتيجية الثالثة التي تضمنت “مشروع تخصيص وتجهيز المنافذ” الذي يتبنى فكرة التوزيع العادل للإرساليات من خلال تحديد عدد من المنافذ يتم من خلالها استقبال إرساليات المنتجات المبردة والمجمدة.

وأضافت أن قرار الإيقاف يشمل منفذ الخفجي ومنفذ الوديعة ومنفذ ضباء ومنفذ الدرة ومنفذ حالة عمار ومنفذ الميناء الجاف.

يذكر أن الهيئة قد أصدرت قراراً في يناير الماضي، باستقبال الإرساليات التي تقع مسؤولية فسحها عليها، من منافذ “مطار الملك خالد”، و”ميناء جدة الإسلامي”، و”مطار الملك عبدالعزيز”، و”ميناء الملك عبدالله برابغ”، و”ميناء الملك عبدالعزيز”، و”مطار الملك فهد”، و”جسر الملك فهد”، و”الحديثة”، ابتداء من 1/ 4/ 2019م.

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