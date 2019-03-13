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«الصحة» تعلن تحدي المشي لـ«كبار السن».. وجوائز مالية

«الصحة» تعلن تحدي المشي لـ«كبار السن».. وجوائز مالية
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت وزارة الصحة عن إطلاق تحدي المشي للكبار يوم الجمعة المقبل، وذلك ضمن حملتها التوعوية للمشي “امش 30” التي ستنطلق بعد غد وسيشارك فيها، وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة.

وسيبدأ تحدي المشي السريع للكبار لمسافة 200 متر لمن أعمارهم فوق الـ60 عاماً، بملعب جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن بالرياض، في تمام الرابعة عصر الجمعة.

وقالت الوزارة إنه يسمح بالمشاركة في السباق لمن أعمارهم بين 60 و937 عاماً، في بادرة منها للفت الأنظار لخدمة (937) التي تتلقى اتصالات المرضى على مدار الساعة وتقدم لها الخدمات الصحية الطارئة والعادية في كافة أنحاء المملكة.

فيما ستكون الجوائز 10 آلاف ريال للفائز بالمركز الأول، و5 آلاف للفائز بالمركز الثاني، و3 آلاف للفائز بالمركز الثالث.

وكانت الوزارة أعلنت حملة “امش 30” التي ستنطلق بعد غد الجمعة في جميع مناطق المملكة، وذلك بهدف زيادة الوعي العام تجاه المشي، وتعزيز الصحة العامة ونمط الحياة الصحي بالمجتمع.

 

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