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مصر تمنع طائرات «بوينج 737 ماكس» في أجوائها ومطاراتها

مصر تمنع طائرات «بوينج 737 ماكس» في أجوائها ومطاراتها
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تواصل – واس:

قررت سلطات الطيران المدني المصرية، منع عبور وهبوط وإقلاع طائرات البوينج من طراز (بوينج 737 ماكس) في الأجواء والمطارات المصرية.

وأوضحت سلطات الطيران المدني في بيان لها اليوم، أن القرار تم اتخاذه احترازيًا لصالح سلامة الركاب والطيران، في أعقاب الحادث المؤسف الذي وقع لنفس طراز الطائرة التابعة لشركة الخطوط الجوية الإثيوبية، صباح الأحد، وعدم وضوح سبب الحادث حتى الآن.

وأضاف البيان، أنه يجري عمل تقييم لسلامة تشغيل طائرات (بوينج 737 ماكس) مع سلطات الطيران المدني الدولية والشركة المصنعة لها ووكالات السلامة المعنية.

وأكد البيان أن شركة مصر للطيران لا تمتلك هذا الطراز من طائرات البوينج، ولا يأتي ضمن خططها المستقبلية لتطوير أسطولها الجوي، ولا توجد أية طائرة مسجلة من هذا الطراز في السجل المصري للطائرات لدى أي من الشركات المصرية.

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