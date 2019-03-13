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جازان.. «المجاهدين» تضبط 72 مُهرباً و3400 متسلل ومتهم في قضايا متنوعة

جازان.. «المجاهدين» تضبط 72 مُهرباً و3400 متسلل ومتهم في قضايا متنوعة
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تواصل – جازان:

أوضح المتحدث الإعلامي لفرع الإدارة العامة للمجاهدين بمنطقة جازان، خالد بن عبدالله بن قزيز، أن دوريات الفرع تمكنت خلال النصف الأول من العام الحالي من إحباط عدد من عمليات التهريب، وذلك في إطار تنفيذ المهام في حدود مسؤولياتهم في مكافحة تهريب وترويج المخدرات والمسكرات والأسلحة ومنع التسلل.

وأشار المتحدث الإعلامي إلى أنه تم خلال الشهور الستة الماضية من العام 1440هـ، القبض على ٧٢ مهرباً، و ٢١٤٢ متسللاً، و ١٢٥٩ متهماً في قضايا مختلفة، مشيراً إلى أنه تم خلال تلك العمليات ضبط سلاحين منوعين، و ٢١٠٩ طلقات حية متنوعة ومخزنين للذخيرة، إلى جانب ضبط ٥٢ كيلو و ٨٩٤ جراماً من الحشيش المخدر، و ١٠٦٢ لتراً من الخمور، و ١٠٢٠ حبة من أقراص الكبتاجون.

وأضاف قزيز أنه تم التحفظ على 201 سيارة وسبع دراجات نارية لاستخدامها في جرائم تهريب متنوعة إلى جانب التحفظ على مبالغ مالية.

وأكد أن رجال إدارة المجاهدين بمنطقة جازان ماضون في مكافحة جرائم التهريب والتسلل وتكثيف التواجد الأمني في حدود مسؤوليات الفرع، ورصد الطرق الوعرة والأوكار التي يقطنها المهربون والمتسللون، والتعامل معها عبر الدوريات الراجلة والراكبة.

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