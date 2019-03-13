قوات الاحتلال تهدم منزلين بالقدس وتعتقل 5 فلسطينيين

تواصل – واس:

هدمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، منزلين في منطقة “القبة” المؤدي إلى بيت لحم جنوب مدينة القدس.

ونقلت مصادر محلية عن صاحب المنزل إياد ادعيس قوله، إن جرافات تابعة لبلدية الاحتلال في مدنية القدس المحتلة، ترافقها قوة عسكرية معززة، باغتتهم وهدمت منزله ومنزل شقيقه عدي، منذ سنوات طويلة دون سابق إنذار.

كما اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم، خمسة مواطنين مقدسيين، من بلدة العيسوية، وقرية الجديرة في القدس المحتلة.

وأفادت مصادر محلية وشهود عيان في القدس، أن قوات الاحتلال اعتقلت أربعة مواطنين مقدسين، بعد أن داهمت منازلهم في بلدة العيسوية وفتشتها، فيما اعتقلت تلك القوات مواطناً فلسطينياً بعد أن داهمت منزله في قرية الجديرة شمال غرب القدس، ونقلته إلى مركز أحد مراكز التحقيق.

وقررت شرطة الاحتلال، الإفراج عن المقدسيين: أحمد الهدرة، ومحمد الجولاني، ورشاد سعيد، شرط الإبعاد عن البلدة القديمة لمدة ستين يوماً، وفقاً لما أفاد به محامي مركز معلومات وادي حلوة للقاصرين، محمد محمود.