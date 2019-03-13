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القصبي يوجه بتشكيل لجنة للنظر في معالجة وضع محطات الوقود

القصبي يوجه بتشكيل لجنة للنظر في معالجة وضع محطات الوقود
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تواصل – الرياض:

وجه وزير الشؤون البلدية والقروية الدكتور ماجد عبدالله القصبي بتشكيل لجنة للنظر في الحلول المناسبة لمعالجة وضع محطات الوقود بكافة فئاتها وإعداد التوصيات اللازمة بما يكفل حل مطالبات تلك المحطات بشكل جذري.

ودعا الوزير جميع الأمانات بالتريث في إغلاق المحطات القائمة إلى حين انتهاء أعمال اللجنة ودعت الوزارة إلى تقييم مستوى الخدمات في محطات الوقود ومراكز الخدمة على الطرق الإقليمية.

يذكر أن عددًا من مستثمري محطات الوقود الواقعة على الطرق السريعة بكافة فئاتها طالبوا بضم الأراضي المجاورة لها سواء كانت محطاتهم على أملاك خاصة أم مؤجرة عليهم من البلديات ليتمكنوا من الالتزام بلائحة محطات الوقود ومراكز الخدمة.

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