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توقف النقل المدرسي بخيبر يومين بسبب «الرواتب»

توقف النقل المدرسي بخيبر يومين بسبب «الرواتب»
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تواصل – خيبر:

أوضح مدير شركة تطوير للنقل المدرسي بالمدينة المنورة أيهاب التركي أن توقف عدد من سائقي النقل المدرسي عن العمل في محافظة خيبر يعود لعدم استلام السائقين رواتبهم التي تأخرت لشهر واحد.

وقال التركي إنه تم إنهاء الإشكالية التي تواجه السائقين والتوصل إلى حلول واعتماد استئناف العمل اعتبارًا من اليوم الأربعاء بعد توقف السائقين ليومين، وكشف التركي بأنه سيتم صرف مستحقات السائقين الثلاثاء المقبل.

وفي السياق اجتمع مدير مكتب التعليم في محافظة خيبر الدكتور سعد الرشيدي مع مدير المشروع ومراقب من شركة تطوير في المحافظة لمناقشة أوضاع النقل المدرسي بالمحافظة.

وكان عدد من سائقي النقل المدرسي في محافظة خيبر وبعض القرى قد امتنعوا عن العمل بسبب عدم استلامهم رواتبهم مشيرين إلى عدم توفر الوقود لمركبات النقل. حسب “المدينة”.

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