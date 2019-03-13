إغلاق المجال الجوي الهندي أمام جميع طائرات «بوينج 737 ماكس»

تواصل – واس:

أعلنت وزارة الطيران المدني الهندية اليوم الأربعاء، إغلاق المجال الجوي للبلاد أمام جميع الطائرات من طراز (بوينج 737 ماكس 8)، وذلك عقب تحطم طائرة من الطراز ذاته تابعة للخطوط الجوية الإثيوبية، صباح الأحد الماضي.

وقالت الوزارة: “إنه لن يتم السماح لأي طائرة من طراز (بوينج 737 ماكس) بدخول أو عبور المجال الجوي الهندي اعتباراً من الرابعة من مساء اليوم بالتوقيت المحلي.

وكانت هيئة مراقبة الطيران في الهند قد طلبت، تقييم سلامة الطائرات من هذا الطراز، كما أصدرت تعليمات بشأن تحليق الطائرات من طراز (بوينج 737 ماكس 8) تشمل أن يكون للطيار في القيادة خبرة طيران لا تقل عن 1000 ساعة، وأن يكون للطيار المساعد 500 ساعة، على متن طائرة من طراز (بوينج 737 إن جي).

يذكر أن طائرة الخطوط الجوية الإثيوبية من طراز (بوينج 737) تحطمت وهي في طريقها من العاصمة الإثيوبية أديس أبابا إلى العاصمة الكينية نيروبي، وأسفرت عن مقتل 149 راكبًا و8 من أفراد الطاقم.