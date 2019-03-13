«الخطوط السعودية»: لا توجد ضمن أسطولنا طائرات «بوينغ 737 ماكس»

تواصل – فريق التحرير:

نفت الخطوط الجوية السعودية، امتلاكها لطائرات “بوينغ 737 ماكس”، ضمن أسطولها، وذلك بعد القرار الذي اتخذته بعض الدول بوقف رحلاتها بسبب حـادث تحطم طائرة من نفس الطراز تابعة لشركة الخطوط الجوية الإثيوبية.

ورد الحساب الرسمي للخطوط السعودية على “تويتر” على أحد المغردين الذي طرح تساؤلاً حول وضع هذا النوع من الطائرات بعد الحادث بالقول: “لا توجد ضمن أسطولنا طائرات من طراز 737 ماكس”.

وكانت طائرة إثيوبية من نفس الطراز تحطمت يوم الأحد الماضي في جنوب شرقي أديس أبابا بعد إقلاعها، ما أدى إلى مَقتل 157 شخصاً كانوا على متنها، في ثاني حـادث تحطم لهذا الطراز خلال 6 أشهر، بعد تحطم طائرة “ليون إير” الإندونيسية في أكتوبر الماضي، الذي راح ضحيته 189 شخصًا كانوا على متنها.

ومنعت وكالة سلامة الطيران بالاتحاد الأوروبي تحليق جميع طائرات بوينج 737 ماكس 8 فوق أوروبا، وعلق العديد من الدول تشغيل طائرات شركاتها من هذا الطراز.