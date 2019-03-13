الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

ترشيحاتنا

المرور يكشف حقيقة تركيب كاميرات رصد في سيارات المواطنين

المرور يكشف حقيقة تركيب كاميرات رصد في سيارات المواطنين

طرح 5 آلاف قطعة أرض مجانية في 5 مناطق.. تعرّف على طريقة الحجز

طرح 5 آلاف قطعة أرض مجانية في 5 مناطق.. تعرّف على طريقة الحجز

«التعليم» تطلق مؤقت العد التنازلي لإعلان حركة النقل الخارجي

«التعليم» تطلق مؤقت العد التنازلي لإعلان حركة النقل الخارجي

«الشورى» يطالب «الصندوق العقاري» بتنفيذ الأحكام القضائية إنصافاً للمتضررين

«الشورى» يطالب «الصندوق العقاري» بتنفيذ الأحكام القضائية إنصافاً للمتضررين

«الخطوط السعودية»: لا توجد ضمن أسطولنا طائرات «بوينغ 737 ماكس»

«الخطوط السعودية»: لا توجد ضمن أسطولنا طائرات «بوينغ 737 ماكس»
0

تواصل – فريق التحرير:

نفت الخطوط الجوية السعودية، امتلاكها لطائرات “بوينغ 737 ماكس”، ضمن أسطولها، وذلك بعد القرار الذي اتخذته بعض الدول بوقف رحلاتها بسبب حـادث تحطم طائرة من نفس الطراز تابعة لشركة الخطوط الجوية الإثيوبية.

ورد الحساب الرسمي للخطوط السعودية على “تويتر” على أحد المغردين الذي طرح تساؤلاً حول وضع هذا النوع من الطائرات بعد الحادث بالقول: “لا توجد ضمن أسطولنا طائرات من طراز 737 ماكس”.

وكانت طائرة إثيوبية من نفس الطراز تحطمت يوم الأحد الماضي في جنوب شرقي أديس أبابا بعد إقلاعها، ما أدى إلى مَقتل 157 شخصاً كانوا على متنها، في ثاني حـادث تحطم لهذا الطراز خلال 6 أشهر، بعد تحطم طائرة “ليون إير” الإندونيسية في أكتوبر الماضي، الذي راح ضحيته 189 شخصًا كانوا على متنها.

ومنعت وكالة سلامة الطيران بالاتحاد الأوروبي تحليق جميع طائرات بوينج 737 ماكس 8 فوق أوروبا، وعلق العديد من الدول تشغيل طائرات شركاتها من هذا الطراز.

 

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

إغلاق المجال الجوي الهندي أمام جميع طائرات «بوينج 737 ماكس»

إغلاق المجال الجوي الهندي أمام جميع طائرات «بوينج 737 ماكس»

بعد كارثة الطائرة الإثيوبية.. توضيح مهم من «طيران أديل» عن صفقة «بوينج 737»

بعد كارثة الطائرة الإثيوبية.. توضيح مهم من «طيران أديل» عن صفقة «بوينج 737»

تفاصيل البحث عن «فقيد الطائرة الإثيوبية».. «تفحم الجثث» العائق الأكبر

تفاصيل البحث عن «فقيد الطائرة الإثيوبية».. «تفحم الجثث» العائق الأكبر

أقرباء المواطن المتوفى بالطائرة الإثيوبية يتوجهون للتعرف على جثمانه ونقله للمملكة

أقرباء المواطن المتوفى بالطائرة الإثيوبية يتوجهون للتعرف على جثمانه ونقله للمملكة

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

لماذا يجب عليك معرفة طبائعهم؟
مقالات

لماذا يجب عليك معرفة طبائعهم؟

المزيد
جفاف حالة
تدوينات حرة

جفاف حالة

المزيد
«مختصون» يحذرون من كثرة استخدام «البخور».. تثير حساسية الصدر والعيون
تقارير وحوارات

«مختصون» يحذرون من كثرة استخدام «البخور».. تثير حساسية الصدر والعيون

المزيد
التحدي العائلي
مقالات

التحدي العائلي

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>