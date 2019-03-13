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«التدريب التقني»: 8 كليات تم توظيف جميع خريجيها الـ40 ألفاً بأرامكو وسابك

«التدريب التقني»: 8 كليات تم توظيف جميع خريجيها الـ40 ألفاً بأرامكو وسابك
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تواصل – الدمام:

أكد الدكتور أحمد الفهيد محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، أن نحو 40 ألفاً من خريجي الكليات التقنية تم توظيفهم مؤخرا في شركتي أرامكو وسابك بحسب التخصصات المطلوبة.

جاء ذلك خلال مشاركته أمس في “الملتقى الهندسي الخليجي 22” في الدمام، الذي دشنه الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز أمير المنطقة الشرقية تحت شعار “الواقع الهندسي في ضوء الثورة الصناعية الرابعة”.

وأوضح “الفهيد” وفقا لـ”الاقتصادية” أن لدى المؤسسة 75 مبادرة تعمل على تنفيذها مع شركائها، أبرزها في الثورة الصناعية الرابعة، وذلك نظرا للحاجة إلى المتخصصين بهذا المجال المتسارع في التطور.

وبين أن المؤسسة تعمل بشكل سنوي على تحديث برامجها بما يتناسب مع تطور السوق، منوها إلى أن التحول سيكون كبيرا لهذه التقنية، ما سيجعل المؤسسة بحاجة إلى مهارات عالية لتنفيذها والعمل عليها والتعامل مع الآلات.

وأشار إلى أن نسب الاحتياج كبيرة جدا في قطاعي الهندسة والتقنية، وهذا ما تعمل عليه المؤسسة مع شركائها، حيث خصصت ثماني كليات مع “أرامكو” حسب التخصصات المطلوبة وفي شركة “سابك” أيضا، مؤكدا أنهم استطاعوا توظيف جميع خريجي هذه الكليات مباشرة بهذا المجال، الذي قارب عددهم 40 ألفاً.

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