استئصال ورم نادر من وجه مريض بـ «تخصصي الطائف»

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نجح فريق طبي بقسم جراحة الوجه والفكين بمستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي بالطائف في إجراء عمليه معقدة استمرت أكثر 12 ساعة لاستئصال ورم سرطاني نادر من الجانب الأيمن من الوجه وقاع الجمجمة لمريض.

وكان المريض يشكو من تورم في الجانب الأيمن للوجه على مدار شهر، مما استدعى ضرورة تنويمه وإجراء الفحوصات المخبرية والإشعاعية، إضافة إلى أخذ عينه من الورم الذي تبين أنه من الأورام سريعة النمو والانتشار.

وأُجريت للمريض العملية، حيث تم – ولله الحمد – استئصال كامل الورم الذي بلغ وزنه 2 كيلو غرام وحجمه 15 سم × 15 سم، إضافة إلى إجراء عمليات ترميم معقدة للفك السفلي وأنسجة الوجه والرقبة بنقل أنسجة من جدار الصدر والأطراف السفلية.