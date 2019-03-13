لأول مرة.. بطاقات ائتمان تعمل بـ«البصمة»

تواصل – وكالات:

أعلن بنك “ناتويست” البريطاني عن عزمه البدء في اختبار بطاقات ائتمان جديدة تمتاز عن البطاقات الحالية بأنها تسمح بالدفع الإلكتروني بدون تلامس بتقنية “الاتصال قريب المدى”، كما تمتاز بأنها تأتي مع حساس بصمة مدمج يلغي الحاجة إلى إدخال أرقام التعريف الشخصية PIN.

يُشار إلى أن جميع بطاقات الائتمان التي تدعم تقنية “الاتصال قريب المدى” قد حُددت بعمليات دفع لا تتجاوز 30 جنيهاً إسترلينياً، ذلك أنها تفتقر إلى الأمان المطلوب، أما في حال كانت المدفوعات أكبر من هذا الرقم، فيتعين على المستخدم إدخالها في جهاز قراءة البطاقات في المحال التجارية ثم إدخال رقم التعريف الشخصي.

أما البطاقات الجديدة التي ستُختبر في بريطانيا، فهي تمتاز بأنها تأتي مع حساس بصمة مدمج، يمكن للمستخدم حفظ بصمته فيها، ما يعني أنها ستكون بدون أي معلومات أمنية يمكن للقراصنة سرقتها من قاعدة بيانات المصرف.