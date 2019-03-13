الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

ترشيحاتنا

المرور يكشف حقيقة تركيب كاميرات رصد في سيارات المواطنين

المرور يكشف حقيقة تركيب كاميرات رصد في سيارات المواطنين

طرح 5 آلاف قطعة أرض مجانية في 5 مناطق.. تعرّف على طريقة الحجز

طرح 5 آلاف قطعة أرض مجانية في 5 مناطق.. تعرّف على طريقة الحجز

«التعليم» تطلق مؤقت العد التنازلي لإعلان حركة النقل الخارجي

«التعليم» تطلق مؤقت العد التنازلي لإعلان حركة النقل الخارجي

«الشورى» يطالب «الصندوق العقاري» بتنفيذ الأحكام القضائية إنصافاً للمتضررين

«الشورى» يطالب «الصندوق العقاري» بتنفيذ الأحكام القضائية إنصافاً للمتضررين

السجون توقع 3 اتفاقيات هامة.. في مصلحة النزلاء

السجون توقع 3 اتفاقيات هامة.. في مصلحة النزلاء
0

تواصل – الرياض:

كشف مدير عام السجون اللواء محمد الأسمري عن توقيغ  3 مذكرات تفاهم مع البريد السعودي ومعهد الألفية للتدريب وإحدى الشركات.

وأوضح أن مذكرات التفاهم تستهدف الاستفادة من خدمة «مريح» المقدمة من مؤسسة البريد في استلام الشحنات والطرود المرسلة من ذوي وأقارب النزلاء في جميع مناطق المملكة، وتجهيز معهد سياحة وخدمات فندقية وضيافة وطهي لتدريب النزلاء وينتهي بتوظيفهم، وإتاحة الفرصة لنزلاء الرياض وجدة للتدرب في مجال المقاولات والعمل في المصانع.

وتأتي الاتفاقات انطلاقا من إستراتيجية المديرية العامة للسجون في بناء شراكات مستمرة مع الجهات الحكومية وشبه الحكومية والقطاع الخاص في مختلف المجالات التي تصب في مصلحة النزلاء والنزيلات وتعزز من فرصة إصلاحهم وإعادة تأهيلهم.

وأبدى مدير عام السجون اللواء محمد الأسمري ارتياحه بتجاوب الجهات الـ3 لخلق شراكات متنوعة، مؤكدا أن ذلك يدل على حرص المسؤولين في الجهات الـ3 على تحقيق المصلحة العامة وتوفير الظروف الملائمة لإصلاح وتأهيل النزلاء. وأضاف أن الشراكات امتداد لشراكات سابقة تم الكشف عنها، إذ أعلنت المديرية العامة للسجون إستراتيجيتها مطلع العام.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

«الشورى» يطالب «الصندوق العقاري» بتنفيذ الأحكام القضائية إنصافاً للمتضررين

«الشورى» يطالب «الصندوق العقاري» بتنفيذ الأحكام القضائية إنصافاً للمتضررين

السجون تعلق على واقعة تصوير عسكري وتجريده من رتبته وطرده من الخدمة

السجون تعلق على واقعة تصوير عسكري وتجريده من رتبته وطرده من الخدمة

الشورى يوافق على مذكرات تفاهم مع تونس وإسبانيا والولايات المتحدة

الشورى يوافق على مذكرات تفاهم مع تونس وإسبانيا والولايات المتحدة

السجون: لدينا 26 فجوة.. أهمها تأخر استلام السجينات والمفرج عنهم

السجون: لدينا 26 فجوة.. أهمها تأخر استلام السجينات والمفرج عنهم

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

جفاف حالة
تدوينات حرة

جفاف حالة

المزيد
«مختصون» يحذرون من كثرة استخدام «البخور».. تثير حساسية الصدر والعيون
تقارير وحوارات

«مختصون» يحذرون من كثرة استخدام «البخور».. تثير حساسية الصدر والعيون

المزيد
التحدي العائلي
مقالات

التحدي العائلي

المزيد
عقد الإيجار الموحد
تدوينات حرة

عقد الإيجار الموحد

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>