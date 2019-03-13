الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

ترشيحاتنا

المرور يكشف حقيقة تركيب كاميرات رصد في سيارات المواطنين

المرور يكشف حقيقة تركيب كاميرات رصد في سيارات المواطنين

طرح 5 آلاف قطعة أرض مجانية في 5 مناطق.. تعرّف على طريقة الحجز

طرح 5 آلاف قطعة أرض مجانية في 5 مناطق.. تعرّف على طريقة الحجز

«التعليم» تطلق مؤقت العد التنازلي لإعلان حركة النقل الخارجي

«التعليم» تطلق مؤقت العد التنازلي لإعلان حركة النقل الخارجي

«الشورى» يطالب «الصندوق العقاري» بتنفيذ الأحكام القضائية إنصافاً للمتضررين

«الشورى» يطالب «الصندوق العقاري» بتنفيذ الأحكام القضائية إنصافاً للمتضررين

وزير الداخلية يوافق على استثناء تجديد الهوية من عقوبة موقوفي الخدمات

وزير الداخلية يوافق على استثناء تجديد الهوية من عقوبة موقوفي الخدمات
0

تواصل – الرياض:

وافق وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز على استثناء تجديد الهوية الوطنية من عقوبة إيقاف الخدمات التي تطال بعض الأشخاص.

وأوضح المتحدث باسم الأحوال المدنية محمد الجاسر أنه يمكن تجديد الهوية لموقوفي الخدمات قريبا، بعد الانتهاء من الإجراءات التقنية الفنية لذلك مع الجهة المختصة، بمتابعة من وكيل الوزارة للأحوال المدنية اللواء عبدالرحمن الجلعود.

وأكد أن «الأحوال» رفعت طلبا إلى وزير الداخلية شرحت فيه أنه مع إيقاف الخدمات لا يمكن للأحوال ممارسة عملها المحدد نظاما مثل تجديد الهوية، طالبة منه عدم شمول ذلك في إيقاف الخدمات، لتصدر الموافقة بذلك، وفقا لـ«عكاظ».

وكانت وزارة العدل شددت في تعميم سابق على ألا يترتب على إيقاف الخدمات الحكومية الصادرة من المحاكم ضرر على التابعين للموقوفة خدماته، وألا يشمل وقف الخدمات الحقوق الأساسية المتعلقة بالعلاج والتعليم والعمل أو توثيق الوقائع المدنية كتجديد الهوية الوطنية، وألا يترتب على وقف الخدمات ضرر عام كإيقاف خدمات المرابطين على الحدود.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

بالصور.. وزير الداخلية يصل إلى تونس

بالصور.. وزير الداخلية يصل إلى تونس

بُشرى من وزارة الداخلية لأكثر من 3900 رجل أمن

بُشرى من وزارة الداخلية لأكثر من 3900 رجل أمن

بالفيديو.. ولي العهد ووزير الداخلية في منزل الأمير عبدالعزيز بن فهد

بالفيديو.. ولي العهد ووزير الداخلية في منزل الأمير عبدالعزيز بن فهد

«المرور» يوضح طريقة إدخال الرقم التسلسلي للسيارة

«المرور» يوضح طريقة إدخال الرقم التسلسلي للسيارة

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

«مختصون» يحذرون من كثرة استخدام «البخور».. تثير حساسية الصدر والعيون
تقارير وحوارات

«مختصون» يحذرون من كثرة استخدام «البخور».. تثير حساسية الصدر والعيون

المزيد
التحدي العائلي
مقالات

التحدي العائلي

المزيد
عقد الإيجار الموحد
تدوينات حرة

عقد الإيجار الموحد

المزيد
عبقرهم … وعبقرية رسالتنا!
مقالات

عبقرهم … وعبقرية رسالتنا!

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>