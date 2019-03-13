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«المرور» يوضح مدة الرد على «اعتراض المخالفات» إلكترونيًّا

«المرور» يوضح مدة الرد على «اعتراض المخالفات» إلكترونيًّا
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تواصل – الرياض:

كشف مدير عام المرور في المملكة اللواء محمد البسامي عن تحديد 7 أيام عمل للرد على طلبات الاعتراض الإلكتروني على المخالفات المرورية، مشيرا إلى أن الاعتراض سيتاح للمخالفات التي لم يسبق سدادها فقط، ولن يقبل الاعتراض على أي مخالفات تم سدادها قبل صدور توجيه وزير الداخلية.

وأوضح اللواء البسامي وفقا لـ«عكاظ» أن إدارة مرور القصيم بدأت في استقبال الاعتراضات إلكترونيا، لافتا إلى أن أسباب اختيار تطبيق الاعتراضات الإلكترونية للمخالفات المرورية في القصيم فقط كمرحلة أولى جاء بهدف قياس جودة الإجراءات وطريقة التشغيل.

وبين أن حجم البيانات في الرياض وجدة والشرقية كبير جدا، ولذلك تم اختيار القصيم كمنطقة متوسطة وستتبعها مناطق أخرى بشكل تدريجي.

وأشار إلى أنه سيتم حوكمة الإجراء، والتأكد من نضج التجربة ومن ثم تطبيقها في المناطق الأخرى تباعا.

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