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توقعات بأمطار على الرياض ومكة و9 مناطق أخرى

توقعات بأمطار على الرياض ومكة و9 مناطق أخرى
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تواصل – واس:

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – هطولًا للأمطار الرعدية على مرتفعات (نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، الرياض، تبوك، الجوف، حائل، القصيم) فيما تنشط الرياح الجنوبية مثيرة للأتربة والغبار علي الأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية والغربية.

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية الى جنوبية غربية على الجزء الشمالي والاوسط بسرعة 18-42 كم/ساعة وجنوبية شرقية الى جنوبية على الجزء الجنوبي بسرعة 25-45 كم/ساعة ، و ارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف ، و حالة البحر متوسط الموج الى مائج ، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية الى شمالية شرقية بسرعة 15-35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف ، وحالة البحر خفيف الى متوسط الموج .

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