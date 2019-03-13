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أنقى هواء في العالم يوجد بهذه الدول.. تعرّف عليها

أنقى هواء في العالم يوجد بهذه الدول.. تعرّف عليها
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تواصل – وكالات:

احتلت فنلندا المرتبة الأولى، في الاتحاد الأوروبي من حيث جودة ونقاء ونظافة الهواء، وتفوقت عليها أيسلندا من حيث الترتيب العالمي.

بالإضافة إليهما، جاء في المراتب الخمس الأوائل إستونيا والسويد وأستراليا، وفقًا لتصنيف أعدته غرين بيس ومطور برامج الكمبيوتر AirVisual.

وقارن مؤلفو التقييم درجة نقاء الهواء في 73 دولة، وقدروا عدد الجزيئات الدقيقة من الغبار الموجودة في المتوسط ​​في هواء مدن بلدان معينة.

واتضح أن أكثر الأجواء تلوثا في العالم كانت في بنجلاديش وباكستان والهند.

وفي روسيا، تم تصنيف نوعية الهواء على أنها جيدة: واحتلت مرتبة في العشر الثانية ذات الهواء الأكثر نظافة.

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