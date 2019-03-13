9 نصائح يجب اتباعها أثناء اختيار كلمة المرور السرية.. لتجنب الابتزاز

تواصل – الرياض:

نشرت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، عدة تعليمات ونصائح أثناء عمل ”كلمة المرور السرية” لتجنب عمليات الابتزاز.

وجاءت هذه التعليمات كالآتي:

1-لا تدلي بها لأي شخص، لأنها معلومات أنت المسؤول عنها وعن تبعات فقدانها.

2-تأكد من أن كلمة المرور لا تقل عن 8 خانات وتشتمل على أحرف كبيرة وصغيرة وأرقام ورموز

3-قم بتغيير كلمة المرور فورا إذا شككت أنه تم اكتشافها ولا تتساهل في ذلك.

4-لا تستخدم كلمة مرور موحدة في عدة تطبيقات أو مواقع مختلفة.

5-احفظ كلمة المرور في ذهنك وتجنب تدوينها على الملصقات و الأوراق الموضوعة على المكتب.

6-لا تقم بتخزين أرقام و كلمات المرور في مذكرة هاتفك إلا مشفرة أو محمية بكلمة مرور.

7-قم بتأمين جميع أجهزتك برقم سري ولتتفادى استخدام ( 0000) لأنها احتمال متوقع.

8-لا تستخدم الأجهزة في الأماكن العامة للوصول إلى حساباتك المصرفية أو الإلكترونية، ولا تستخدم تاريخ ميلادك أو رقم هاتفك ككلمة مرور لأنه يسهل التعرف عليها.

9-قم بتعطيل خاصية التسجيل التلقائي لكلمات المرور auto login.