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9 نصائح يجب اتباعها أثناء اختيار كلمة المرور السرية.. لتجنب الابتزاز

9 نصائح يجب اتباعها أثناء اختيار كلمة المرور السرية.. لتجنب الابتزاز
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تواصل – الرياض:

نشرت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، عدة تعليمات ونصائح أثناء عمل ”كلمة المرور السرية” لتجنب عمليات الابتزاز.

وجاءت هذه التعليمات كالآتي:

1-لا تدلي بها لأي شخص، لأنها معلومات أنت المسؤول عنها وعن تبعات فقدانها.
2-تأكد من أن كلمة المرور لا تقل عن 8 خانات وتشتمل على أحرف كبيرة وصغيرة وأرقام ورموز
3-قم بتغيير كلمة المرور فورا إذا شككت أنه تم اكتشافها ولا تتساهل في ذلك.
4-لا تستخدم كلمة مرور موحدة في عدة تطبيقات أو مواقع مختلفة.
5-احفظ كلمة المرور في ذهنك وتجنب تدوينها على الملصقات و الأوراق الموضوعة على المكتب.
6-لا تقم بتخزين أرقام و كلمات المرور في مذكرة هاتفك إلا مشفرة أو محمية بكلمة مرور.
7-قم بتأمين جميع أجهزتك برقم سري ولتتفادى استخدام ( 0000) لأنها احتمال متوقع.
8-لا تستخدم الأجهزة في الأماكن العامة للوصول إلى حساباتك المصرفية أو الإلكترونية، ولا تستخدم تاريخ ميلادك أو رقم هاتفك ككلمة مرور لأنه يسهل التعرف عليها.
9-قم بتعطيل خاصية التسجيل التلقائي لكلمات المرور auto login.

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