أول إجراء من «تعليم الطائف» في شكوى ضرب معلمة لطالبة حتى الإغماء

تواصل – الطائف:

بدأت إدارة التعليم بالطائف التحقيق في شكوى مواطن يفيد بتعرض ابنته التي تدرس في مدرسة ابتدائية بالطائف للصفع على وجهها من إحدى المعلمات، وإصابة إحدى عينيها جراء حمل المعلمة قلماً في يدها، وضربها في أنحاء متفرقة من جسدها، وتوقيف ابنته على رجل واحدة وحمل كرسي على رأسها طوال الحصة الدراسية؛ ما تسبب بتعرضها للإغماء وسحبها خارج الفصل لمحاولة إفاقتها.

وأضاف والد الطالبة، أنه بعد إفاقة ابنته، حاولت المعلمة المعتدية مع مساعدة المديرة تهديد ابنته بالفصل والضرب إن أخبرت أحداً بما حصل ما تسبب لها بالذعر والخوف.

وأفاد المواطن أنه تقدم بشكوى لمدير تعليم محافظة الطائف الدكتور طلال اللهيبي، أوضح فيها بتعرض ابنته “ريفال”، التي تدرس في الصف الخامس بإحدى المدارس الابتدائية للضرب من قبل إحدى المعلمات على وجهها، وكان بيدها قلم حينها وأصابها القلم في عينها اليسرى، وأحدث بها إصابة داخل العين، وتورماً حولها ولم تكتف بذلك بل قامت بضربها أيضاً في أنحاء متفرقة من جسمها.

وتابع: وقامت أيضاً بمعاقبتها برفع كرسي على رأسها والوقوف به على رجل واحدة طوال الحصة الدراسية ما أدى إلى سقوطها على الأرض مغمى عليها، وقامت المعلمة بسحبها خارج الصف لتحاول إيقاظها بعيداً عن صراخ زميلاتها داخل الفصل.