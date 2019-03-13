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عرض تقنية الإشارات المرورية الافتراضية في معرض بالرياض

عرض تقنية الإشارات المرورية الافتراضية في معرض بالرياض
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تواصل – الرياض:

استعرض معرض السلامة المرورية المقامة فعالياته حالياً في مدينة الرياض، تقنية “الإشارات المرورية الافتراضية” الفريدة من نوعها، التي تهدف لإحلال الإشارات الذكية محل الإشارات المرورية التقليدية؛ للحد من الازدحام وتقليص وقت الوقوف لقائدي المركبات.

وتعتمد هذه التقنية التي عرضها جناح مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية بالمؤتمر، على وضع نظام إلكتروني داخل كل سيارة يحدد موقعها، وتزويده بشاشة صغيرة تبين للسائق حالة الإشارة (أحمر – أخضر – أصفر) بناءً على عدد السيارات الموجودة في التقاطع.

وفي حال وجود عددٍ من السيارات في أحد التقاطعات سيعطي النظام إشارة خضراء (للعبور) للسيارة ذات أسبقية الوصول، ومن ثم التي تليها سيتغير لون إشارتها الأحمر إلى الأخضر، وهكذا، حتى تمر جميع السيارات من التقاطع بشكل تلقائي.

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