5 أسباب خفية لارتفاع ضغط الدم.. تعرّف عليها

تواصل – وكالات:

أكد أطباء، أن لارتفاع ضغط الدم أسباباً أخرى غير تلك المعروفة سلفاً التي تتعلق بالنظام الغذائي والتمرينات الرياضية وعادات النوم.

وأشار الأطباء، إلى أن هناك 4 أسباب اعتبروها خفية تتسبب في ارتفاع ضغط الدم، وتمثلت الأسباب الخفية الأربعة لارتفاع ضغط وفقاً لموقع “فوكس نيوز” في:

العقاقير: وهي العقاقير التي يتناولها الناس دون الحاجة لوصفات طبية، مثل المسكنات فهي تسهم في رفع الضغط، وكذلك الأدوية المضادة للالتهابات والاحتقان، والأدوية المستخدمة لتحديد النسل، وأدوية السرطان والمنشطات، جميعها تتسبب في ارتفاع ضغط الدم.

القهوة والشاي: لاحتواء القهوة على الكافيين وبعد المشروبات الأخرى لذلك تتسبب في ارتفاع ضغط الدم، لذلك ينصح الأطباء بألا تتجاوز نسبة الكافيين يومياً 300 مل غرام؛ أي في حدود فنجانين من القهوة أو3 يومياً.

المكملات الغذائية: المكملات الغذائية تؤدي لرفع الضغط، ومثلها في ذلك بعض الأطعمة مثل الجبنة ومنتجات الصويا.

التوتر والغضب: من الأسباب التي تؤدي لارتفاع ضغط الدم؛ ولذلك ينصح الأطباء بالهدوء والتروي وعدم إتاحة الفرصة للغضب أو التوتر بأن يتملك من المرء.

القراءات الخاطئة: كثيراً ما يخطئ الناس في قراءة أجهزة الاستخدام المنزلي لقياس ضغط الدم، ثم يتخذون قرارات علاجية وفقاً لهذه القراءات الخاطئة؛ ما يؤدي لنتائج عكسية.

وينصح الأطباء بالتبول أولاً قبل قياس ضغط الدم، وتجنب التدخين والكافيين لمدة 30 دقيقة، فضلاً عن الجلوس بهدوء لبضع دقائق قبل القياس.