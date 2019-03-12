قوات الاحتلال تقتحم «قبة الصخرة» وتعتدي على رئيس حراس «الأقصى»

تواصل – وكالات:

أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، أبواب المسجد الأقصى المبارك، واعتقلت 5 شبان و3 سيدات.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا” بأن أعداداً كبيرة من قوات الاحتلال الخاصة اقتحمت المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة، وسط أجواء شديدة التوتر تسود المسجد المبارك.

ونقلت “وفا” عن مسؤول العلاقات العامة والإعلام في الأوقاف الإسلامية فراس الدبس، أن قوات الاحتلال الخاصة اقتحمت مسجد قبة الصخرة واعتدت على رئيس حراس المسجد الأقصى، وعددٍ من العاملين في المسجد، وأشاعت أجواءً من الهلع بين صفوف النساء والأطفال في المسجد.

وأوضح “الدبس” أن قوات الاحتلال دفعت بتعزيزات عسكرية واسعة إلى المسجد، وداهمت مسجد قبة الصخرة، واعتدت على النساء ومرجعياتٍ دينية مقدسية؛ من بينها الشيخ واصف البكري، وإحدى الحارسات.