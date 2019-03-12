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بعد إفاقته من غيبوبة لمدة شهر.. مواطن يكشف سبب هروبه من المستشفى (فيديو)

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تواصل – فريق التحرير:

تحدث مواطن في موقف مؤثر عن مشاعره ولحظات إفاقته من فترة غيبوبة استمرت لمدة شهر تقريباً، حيث وجد بجانبه زوجته الحانية التي ظلت ترعاه ولم تفارقه طيلة هذا الوقت.

وقال المواطن، ويدعى يوسف محمد القفاري ويعمل رئيساً تنفيذياً لإحدى الشركات، في مقطع فيديو وثقه ونشره عبر حسابه الرسمي في “تويتر”، “أجمل لحظات حياتي عندما استيقظت من غيبوبتي، ووجدت زوجتي بجانبي، ٢٨ يوماً في غيبوبة كانت مرافقة لي، وتدعو لي وترعاني”.

وتابع القفاري قائلاً: “إن زوجته كانت طيلة فترة غيبوبته إلى جانبه في المستشفى، وعندما تخلى عنه الجميع لم يجد سوى أم محمد معه بالعناية المركزة”.

واستطرد قائلاً: “كنت في غيبوبة، وكانت تعيشها معي لحظة بلحظة. كانت تنام على الأرض ملتحفة عباءتها، وعاشت لحظات صحوتي من الغيبوبة بدعواتها”.

وعن سر هروبه من المستشفى في ظل الليل قال: “في ليلة ظلماء هربت من المستشفى بمساعدة زوجتي لزيارة والدتي.. كانت الساعة الخامسة فجراً، ولم أكمل ٦ ساعات من صحوتي من الغيبوبة، وكان كل جسمي معلقاً به أجهزة، وفتحة بعنقي لغسل الكلى”.

وختم المواطن القفاري بقوله: “كانت أجمل زيارة لأمي ومفاجأة بعد الإفاقة من الغيبوبة، لأنها تعتقد أني كنت مسافراً للعمل خارج المملكة ولم تكن تعلم بتفاصيل المرض والغيبوبة”.

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