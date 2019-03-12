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ناقلة نفط سعودية تصطدم بـ«فرقاطة» تايوانية عن طريق الخطأ

ناقلة نفط سعودية تصطدم بـ«فرقاطة» تايوانية عن طريق الخطأ
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تواصل – وكالات:

اصطدمت ناقلة نفط سعودية بإحدى الفرقاطات التابعة للبحرية التايوانية في ميناء كيونغ التايواني، ولم يُصب أي أحد بسوء إلا أن البحرية التايوانية طالبت بالحصول على تعويض عن الأضرار الناتجة.

وذكرت تقارير تايوانية أن المسؤولين عن الناقلة السعودية وقعوا يوم الاثنين وثيقة تعهد بدفع كامل التعويضات عن الأضرار الناجمة.

وأشارت المصادر إلى أن الحادث وقع عن طريق الخطأ صباح يوم السبت الماضي، حيث اصطدمت الناقلة السعودية التي كانت تحمل الإيثيلين جلايكول بالفرقاطة التايونية ” نينغ يانغ FF – 938 ” ولم يظهر أي تسرب على الناقلتين بعد الاصطدام.

يُذكر أن الفرقاطة التايوانية نينغ يانغ خدمت في البحرية الأمريكية من عام 1971 إلى 1992 واشترتها تايوان وغيرت اسمها إلى تشي يانغ ” Chi Yang “، ومن مهامها حالياً إجراء دوريات على طول الساحل الشرقي لتايوان مع الغواصات.

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