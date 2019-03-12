المدينة.. الإطاحة بـ1650 مخالفاً ضمن حملة «وطن بلا مخالف» في المهد

تواصل – المدينة المنورة:

أسفرت الحملات الأمنية المشتركة “وطن بلا مخالف” لتعقب وضبط مخالفي نظامي الإقامة والعمل في مهد الذهب خلال الأشهر الستة الماضية، عن القبض على أكثر من 1650 مخالفاً للنظام ومتسللاً للبلاد بطريقة غير نظامية.

وعملت شرطة المحافظة على إحالة 1270 مخالفاً منهم لإدارة الوافدين لإنهاء إجراءات ترحيلهم، فيما تمت إحالة بقية المقبوض عليهم للجهات المختصة لاتخاذ اللازم.

وشارك في الحملات، فرق من الدوريات الأمنية والضبط الإداري والبحث الجنائي ومخافر شرطة الصعبية وأرن وصفينة والسويرقية والعمق، وذلك بتوجيهات من مدير شرطة منطقة المدينة المنورة اللواء مبارك بن مبارك العصيل، وبمتابعة ميدانية من مدير شرطة محافظة مهد الذهب العميد نياف بن عوض الحربي.

بدورها، نبهت شرطة المهد على جميع المواطنين والمقيمين بعدم تشغيل أو إيواء العمالة المخالفة، وضرورة التقيد بالأنظمة والتعليمات؛ حتى لا يقعوا تحت طائلة العقوبات.