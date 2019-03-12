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أمن بيشة يحبط محاولة تهريب 18 طن «تنباك» إلى جدة (صور)

أمن بيشة يحبط محاولة تهريب 18 طن «تنباك» إلى جدة (صور)
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تواصل – فريق التحرير:

أحبط رجال الأمن بمركز جمعور بشمال بيشة والواقع على طريق بيشة – رنية، محاولة تهريب كمية كبيرة تقدر بنحو 18 طناً من مادة التنباك، كانت قادمة مخفية تحت أسياج حديد على متن شاحنة من إحدى المناطق وفِي اتجاه مدينة جدة.

وضبط أفراد الأمن بمركز جمعور على طريق بيشة – رنية، شاحنة قادمة من منطقة نجران ومتجهة إلى محافظة جدة، ويقودها شخص من الجنسية اليمنية.

وبتفتيش الشاحنة عثر بداخلها على ١٨ طناً من مادة التنباك كانت مخفية تحت أسياج حديد، حيث أبلغ أفراد الأمن لجنة مكافحة التبغ بمحافظة بيشة، التي بدورها قامت بإتلاف جميع المضبوطات.

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