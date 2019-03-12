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جامعة أم القرى تحظر «التدخين».. غرامة مالية بانتظار المخالفين

جامعة أم القرى تحظر «التدخين».. غرامة مالية بانتظار المخالفين
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تواصل – فريق التحرير:

حذَّرت جامعة أم القرى من التدخين داخل حرمها الجامعي، وتوعدت بفرض غرامة 200 ريال على من يرتكب هذه المخالفة ابتداءً من شهر شعبان المقبل.

وقال مصدر من داخل الجامعة، إن منع التدخين داخل الحرم الجامعي جاء وفقاً لنظام مكافحة التدخين الذي ينص على منع التدخين في الأماكن التعليمية، وغيرها مما هو منصوص عليه في النظام، إلى جانب حرص جامعة أم القرى على منسوبيها وطلابها، والاهتمام بصحتهم؛ لذا بادرت الجامعة بإنشاء لجنة تختص بمكافحة التدخين والمخدرات مؤخراً، ووقَّعت مذكرة تفاهم وتعاون مع جمعيات تُعنى بمكافحة التدخين.

وأكد أن الغرامة المالية لمن يتم ضبطه وهو يدخن داخل الحرم الجامعي تقدر بـ200 ريال. مشيراً إلى أن البدء في تطبيق الغرامة سيكون في شهر شعبان المقبل تحت شعار : “جامعتنا نقية بلا تدخين”.

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