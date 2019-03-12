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إعلان نتائج القبول على رتبة جندي لـ«النساء» بكلية الملك فهد الأمنية

إعلان نتائج القبول على رتبة جندي لـ«النساء» بكلية الملك فهد الأمنية
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تواصل – الرياض:

أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية عن نتائج القبول المبدئي لطالبات الالتحاق بالخدمة العسكرية للعام الهجري 1440هـ على رتبة جندي (نساء) بالمعهد النسائي الأمني بكلية الملك فهد الأمنية.

وأوضحت إدارة القبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية، أن على جميع المقبولات مبدئياً التقيد بالتعليمات الموضحة أدناه.

التعليمات:

– الحضور لمقر المقابلة الشخصية بكلية الملك فهد الأمنية مع إحضار المستندات في ملف مرتبة من الأعلى للأسفل على النحو التالي:
1 – نموذج القبول مطبوعاً من الموقع موضحاً به رقم الطلب.
2 – إحضار قلم أزرق جاف.
3 – نسخة مصدقة من شهادة الثانوية العامة.
4 – أصل بطاقة الهوية الوطنية سارية المفعول مع صورة واضحة منها.
5 – صورة مصدقة من الشهادات الإضافية التي تم تقديمها من خلال نموذج طلب التقديم.
6 – عدم اصطحاب الهواتف المحمولة أثناء مراجعة اللجنة.

ولمعرفة نتائج القبول المبدئي ومواعيد المراجعة يمكن الدخول من خلال الرابط التالي (اضغط هنا).

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