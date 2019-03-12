وظائف نسائية شاغرة في «تعليم القنفذة».. رابط التقديم

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت إدارة التعليم بمحافظة القنفذة توفر عددٍ من الوظائف النسائية الشاغرة؛ للعمل بمسمى (حارسة أمن)، على المرتبة (31).

المسمى الوظيفي:

– حارسة أمن (المرتبة 31).

الشروط:

1 – أن تكون المتقدمة سعودية الجنسية.

2 – أن تجتاز المقابلة الشخصية.

3 – أن تكون من ضمن قوائم الانتظار ببرنامج ساعد (الخدمة المدنية).

4 – أن تكون المتقدمة من سكان القطاع المتقدم عليه مع إرفاق ما يثبت ذلك.

5 – أن لا تكون المتقدمة متقاعدة من وظيفة حكومية.

6 – أن لا يقل عمر المتقدمة عن 25 عاماً ولا يزيد عمر المتقدمة عن 45 عاماً.

مكاتب التعليم:

1 – الداخل وأحد بني زيد وحرب.

2 – القوز.

3 – حلي.

4 – المظيلف.

5 – العرضية الشمالية.

6 – العرضية الجنوبية.

موعد التقديم:

– التقديم متاح الآن بدأ اليوم الثلاثاء بتاريخ 1440/07/05هـ وينتهي بنهاية يوم الثلاثاء بتاريخ 1440/07/12هـ.

طريقة التقديم:

– من خلال الرابط (الرابط)