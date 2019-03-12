وظائف نسائية شاغرة في «تعليم القنفذة».. رابط التقديم

تواصل – فريق التحرير:
أعلنت إدارة التعليم بمحافظة القنفذة توفر عددٍ من الوظائف النسائية الشاغرة؛ للعمل بمسمى (حارسة أمن)، على المرتبة (31).
المسمى الوظيفي:
– حارسة أمن (المرتبة 31).
الشروط:
1 – أن تكون المتقدمة سعودية الجنسية.
2 – أن تجتاز المقابلة الشخصية.
3 – أن تكون من ضمن قوائم الانتظار ببرنامج ساعد (الخدمة المدنية).
4 – أن تكون المتقدمة من سكان القطاع المتقدم عليه مع إرفاق ما يثبت ذلك.
5 – أن لا تكون المتقدمة متقاعدة من وظيفة حكومية.
6 – أن لا يقل عمر المتقدمة عن 25 عاماً ولا يزيد عمر المتقدمة عن 45 عاماً.
مكاتب التعليم:
1 – الداخل وأحد بني زيد وحرب.
2 – القوز.
3 – حلي.
4 – المظيلف.
5 – العرضية الشمالية.
6 – العرضية الجنوبية.
موعد التقديم:
– التقديم متاح الآن بدأ اليوم الثلاثاء بتاريخ 1440/07/05هـ وينتهي بنهاية يوم الثلاثاء بتاريخ 1440/07/12هـ.
طريقة التقديم:
– من خلال الرابط (الرابط)