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«التعليم» تطلق مؤقت العد التنازلي لإعلان حركة النقل الخارجي

«التعليم» تطلق مؤقت العد التنازلي لإعلان حركة النقل الخارجي
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تواصل – الرياض:

أطلقت الإدارة العامة لشؤون المعلمين بوزارة التعليم، اليوم الثلاثاء، مؤقت العد التنازلي لإعلان نتيجة حركة النقل الخارجي للمعلمين والمعلمات التي ستعلن بعد غدٍ الخميس، وذلك بالأيام والساعات والدقائق والثواني عبر هذا الرابط (هنا).

وأوضحت الإدارة، في بيان لها، أن نسبة المتقدمين والمتقدمات للحركة ممن سنة تقديمهم عام 1437 تبلغ 14%، وعام 1438 تبلغ 18%، وعام 1439 تبلغ 27% كأعلى نسبة تقديم من إجمالي المتقدمين والمتقدمات.

وأضافت أن نحو 59% من المتقدمين والمتقدمات كانت نسبة تقديمهم في آخر ثلاث سنوات، بينما نسبة تقديم باقي المتقدمين وصلت 38% لباقي الأعوام، إضافةً إلى أن نسبة من دخل الحركة وخدمتهم 20 عاماً فأكثر 1.3 من إجمالي المتقدمين والمتقدمات.

وكانت الإدارة العامة لشؤون المعلمين قد كشفت مؤخراً إحصاءات المتقدمين لحركة النقل الخارجي حسب سنة التقديم.

وأشارت إدارة شؤون المعلمين إلى أن نسبة من سنة تقديمهم عام 1430 تبلغ 0.8%، وعام 1431 تبلغ 2.4%، وبينت أنه بمراجعة رغباتهم اتضح أن أكثرهم له رغبة وحيدة أو رغبات على قطاعات متجاورة لا يوجد فيها احتياج للتخصص.

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