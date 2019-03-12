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خطة المملكة بخفض الإمدادات تصعد بأسعار «النفط» عالمياً

خطة المملكة بخفض الإمدادات تصعد بأسعار «النفط» عالمياً
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تواصل – وكالات:

ارتفعت أسعار النفط إلى نحو 67 دولاراً للبرميل، مدعومة بخطة المملكة لخفض الإمدادات في شهر أبريل المقبل طواعية، وتراجع صادرات فنزويلا بسبب انقطاع الكهرباء.

يأتي ذلك في وقت نقلت وكالة إنترفاكس للأنباء اليوم (الثلاثاء)، عن الرئيس التنفيذي لشركة لوك أويل الروسية لإنتاج النفط وحيد كبيروف قوله: إن وحدتها التجارية ليتاسكو تزيد مشتريات الخام من السعودية، وأن لوك أويل وأرامكو السعودية تبحثان ضخ استثمارات مشتركة في دول أخرى.

وصعد خام القياس العالمي برنت 54 سنتاً إلى 67.12 دولار للبرميل، بينما زاد الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 47 سنتاً إلى 57.26 دولار للبرميل.

وصرح مسؤول سعودي أمس الاثنين، بأن المملكة تخطط لخفض صادراتها من النفط الخام في أبريل 2019 لما دون المستوى المطلوب، بموجب اتفاق خفض الإمدادات الذي تقوده منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، وذلك مع سعي السعودية لتصريف تخمة المعروض ودعم أسعار النفط.

وقال المحلل في كومرتس بنك كارستن فريتش: “يظهر هذا عزم السعودية إبقاء سوق النفط متوازنة من خلال كبح إمدادات النفط، وجاء أيضاً دعم إضافي من أنباء أن انقطاع الكهرباء واسع النطاق في فنزويلا يعرقل صادراتها النفطية”.

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