ماتت مختنقة داخل «حافلة».. التحقيق في وفاة طفلة عمرها 4 سنوات بالقنفذة

تواصل – القنفذة:

تباشر الجهات الأمنية المختصة في محافظة القنفذة التحقيقات في وفاة طفلة تبلغ من العمر 4 سنوات، تدرس في إحدى الروضات الأهلية بالمحافظة.

ونقلت الطفلة إلى مستشفى القنفذة العام بسبب حالة اختناق تعرضت لها نتيجة وجودها داخل الحافلة المدرسية لوقت طويل.

من جانبه، أوضح الناطق الإعلامي لـ«صحة القنفذة» إبراهيم المتحمي، أن دورهم يقف عند إعلان وفاة الطفلة، بينما التحقيقات في مثل هذه الحالات تتم من قبل الجهات المختصة، حيث وصلت الحالة إلى المستشفى متوفاة، بحسب “عكاظ”.

وقالت مصادر إن الطفلة من سكان مدينة القنفذة، وهي ابنة شقيق قائدة الروضة.