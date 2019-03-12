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«خبير ألماني»: هذه الأغذية تحارب «الإمساك».. واحذروا سرطان القولون

«خبير ألماني»: هذه الأغذية تحارب «الإمساك».. واحذروا سرطان القولون
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تواصل – وكالات:

قال خبير التغذية الألماني هارالد زايتس، إنه يمكن محاربة الإمساك ببعض الأغذية، مثل منتجات الحبوب الكاملة من الخبز والأرز والمعكرونة؛ حيث إنها غنية بالألياف الغذائية، التي تعمل على تنشيط حركة الأمعاء، مع مراعاة شرب الماء بكمية كافية، كي تؤتي الألياف مفعولها.

وأضاف زايتس أنه يمكن أيضاً مواجهة الإمساك بالإكثار من تناول الخضروات بمعدل 3 حصص على مدار اليوم، مشيراً إلى أن منتجات اللبن المخمر تعد مفيدة أيضا لصحة الأمعاء كالزبادي واللبن الرائب والكفير.

وتابع قائلا: “إذا لم تفلح هذه التدابير في علاج الإمساك لمدة تزيد عن 4 أيام، فيجب حينئذ استشارة الطبيب، خاصة إذا كان الإمساك مصحوباً بأعراض مثل تقلصات البطن والحمى ووجود دم في البراز وفقدان الوزن غير المبرر؛ حيث قد ينذر ذلك بالإصابة بمرض خطير كسرطان القولون”.

 

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