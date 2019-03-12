ماذا قالت «صحة جازان» لمواطن اضطر لتنويم نجله المريض على الكراسي؟ (فيديو)

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قدمت صحة جازان اعتذارها، لمواطن اضطر لتنويم نجله المريض بالأنيميا على كراسي مستشفى الملك فهد بجازان، وذلك لوجود عجز في أسرة التنويم بالمستشفى.

وكان مواطن بمنطقة جازان قد نشر مقطع فيديو يظهر فيه اضطراره لتنويم نجله المريض بالأنيميا على كراسي مستشفى الملك فهد بجازان، وذلك لوجود عجز في أسرة التنويم بالمستشفى.

وأظهر المقطع الذي صوره المواطن عبد العزيز أحمد خبراني نجله المريض بالأنيميا المنجلية وهو مُمَددًا على الكراسي، مقدما شكوى للشؤون الصحية بمنطقة جازان لاتخاذ اللازم.

وبعد انتشار المقطع على مواقع التواصل الاجتماعي، قامت الصفحة الرسمية لصحة جازان على “تويتر” بنشر فيديو تغريدة تعتذر فيها للمواطن، وتؤكد فتح تحقيق في الواقعة.

وقالت في في التغريدة رداً على المواطن: “تحية طيبة أبو ريان، نعتذر عن أي تقصير في خدمتكم ونفيدكم بأنه جارٍ التحقيق واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال التعامل مع حالة ابنكم ونسعد بتواصلك معنا على الرقم ٩٣٧ أو عبر الرسائل الخاصة لخدمتك متمنين له الشفاء العاجل”.