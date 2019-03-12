الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

ترشيحاتنا

طَعَن مواطناً بسكين.. تنفيذ القصاص في «عامر القحطاني» بالجبيل

طَعَن مواطناً بسكين.. تنفيذ القصاص في «عامر القحطاني» بالجبيل

أخيراً بالمملكة.. خطوة واحدة لتفعيل المكالمات الصوتية والفيديو عبر «واتس آب»

أخيراً بالمملكة.. خطوة واحدة لتفعيل المكالمات الصوتية والفيديو عبر «واتس آب»

مفاجأة.. وزير عربي ينجو بأعجوبة من كارثة الطائرة الإثيوبية

مفاجأة.. وزير عربي ينجو بأعجوبة من كارثة الطائرة الإثيوبية

14 وظيفة للمواطنين لا يجوز شغلها من الأجانب.. تعرف عليها

14 وظيفة للمواطنين لا يجوز شغلها من الأجانب.. تعرف عليها

ماذا قالت «صحة جازان» لمواطن اضطر لتنويم نجله المريض على الكراسي؟ (فيديو)

0

تواصل – فريق التحرير:

قدمت صحة جازان اعتذارها، لمواطن اضطر لتنويم نجله المريض بالأنيميا على كراسي مستشفى الملك فهد بجازان، وذلك لوجود عجز في أسرة التنويم بالمستشفى.

وكان مواطن بمنطقة جازان  قد نشر مقطع فيديو يظهر فيه اضطراره لتنويم نجله المريض بالأنيميا على كراسي مستشفى الملك فهد بجازان، وذلك لوجود عجز في أسرة التنويم بالمستشفى.

وأظهر المقطع الذي صوره المواطن عبد العزيز أحمد خبراني نجله المريض بالأنيميا المنجلية وهو مُمَددًا على الكراسي، مقدما شكوى للشؤون الصحية بمنطقة جازان لاتخاذ اللازم.

وبعد انتشار المقطع على مواقع التواصل الاجتماعي، قامت الصفحة الرسمية لصحة جازان على “تويتر” بنشر فيديو تغريدة تعتذر فيها للمواطن، وتؤكد فتح تحقيق في الواقعة.

وقالت في في التغريدة رداً على المواطن: “تحية طيبة أبو ريان، نعتذر عن أي تقصير في خدمتكم ونفيدكم بأنه جارٍ التحقيق واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال التعامل مع حالة ابنكم ونسعد بتواصلك معنا على الرقم ٩٣٧ أو عبر الرسائل الخاصة لخدمتك متمنين له الشفاء العاجل”.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

أحمد أصبح غرامة وسوسن صارت سطام.. 611 تغيير اسم بالمملكة خلال شهر

أحمد أصبح غرامة وسوسن صارت سطام.. 611 تغيير اسم بالمملكة خلال شهر

تعرف على تصرفات خاطئة مع الأطفال.. يعاقب عليها نظاماً

تعرف على تصرفات خاطئة مع الأطفال.. يعاقب عليها نظاماً

سفير المملكة بإثيوبيا يكشف هوية المواطن المتوفى بحادث الطائرة

سفير المملكة بإثيوبيا يكشف هوية المواطن المتوفى بحادث الطائرة

بريدة.. الغرامة لمواطن وإبعاد مقيم عن البلاد لتورطهما في هذه الجريمة

بريدة.. الغرامة لمواطن وإبعاد مقيم عن البلاد لتورطهما في هذه الجريمة

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

«مختصون» يحذرون من كثرة استخدام «البخور».. تثير حساسية الصدر والعيون
تقارير وحوارات

«مختصون» يحذرون من كثرة استخدام «البخور».. تثير حساسية الصدر والعيون

المزيد
التحدي العائلي
مقالات

التحدي العائلي

المزيد
عقد الإيجار الموحد
تدوينات حرة

عقد الإيجار الموحد

المزيد
عبقرهم … وعبقرية رسالتنا!
مقالات

عبقرهم … وعبقرية رسالتنا!

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>