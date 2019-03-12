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بعد كارثة الطائرة الإثيوبية.. توضيح مهم من «طيران أديل» عن صفقة «بوينج 737»

بعد كارثة الطائرة الإثيوبية.. توضيح مهم من «طيران أديل» عن صفقة «بوينج 737»
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تواصل – متابعات:

أكد مدير العلاقات الإعلامية في طيران أديل، عبدالله الزهراني، عن عدم تحليق أي من طائرات «بوينج737 ماكس 8»، حاليا في السعودية، مؤكدا تواصل طيران أديل الدائم مع شركة «بوينج» ومراقبته للوضع عن كثب بخصوص صفقة طائرات (بوينج 737 ماكس 8).

وأوضح الزهراني عدم وجود أي استنتاجات يمكن استخلاصها في الوقت الحالي، مبيناً أن اختيار طائرات بوينج 737 ماكس بعد تحليلات واختبارات خاصة بالأداء والسلامة من قبل لجان شكلت لهذا الغرض وبعد الاستعانة بخبراء في مجال الطيران ودراسة جدوى الاستحواذ عليها، تبين من الناحية التجارية وموائمتها لخطط الشركة المستقبلية، بحسب “عكاظ”.

ولفت الزهراني إلى أن طائرة 737 ماكس الأسرع مبيعاً في تاريخ شركة بوينج، حيث سجلت أكثر من 4800 طلب شراء من أكثر من 100 عميل حول العالم، مشددة على أن سلامة المسافرين وطاقم الرحلة هي أولوية قصوى لديها ولا تهاون فيها إطلاقاً.

 

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