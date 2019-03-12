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«مسام»: انتزاع 2095 لغماً حوثياً خلال أسبوع

«مسام»: انتزاع 2095 لغماً حوثياً خلال أسبوع
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تواصل – فريق التحرير:

كشف مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لنزع الألغام في اليمن (مسام) عن تمكنه خلال الأسبوع الأول من شهر مارس 2019، من انتزاع 15 لغماً مضاداً للأفراد و966 لغماً مضاداً للدبابات و1065 ذخيرة غير متفجرة و49 عبوة ناسفة، ليبلغ إجمالي ما تم نزعه خلال الأسبوع الأول 2095 لغماً.

وأوضح المركز أن إجمالي ما تم نزعه منذ بداية المشروع حتى الآن 48.225 لغماً زرعتها المليشيات الحوثية المارقة في الأراضي والمدارس والبيوت في اليمن وحاولت إخفاءها بأشكال وألوان وطرق مختلفة راح ضحيتها عدد كبير من الأطفال والنساء وكبار السن سواء بالموت أو الإصابات الخطيرة أو بتر للأعضاء.

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