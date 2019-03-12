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نجاح فرضية إخلاء في قطار الحرمين السريع بجدة

نجاح فرضية إخلاء في قطار الحرمين السريع بجدة
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تواصل – واس:

نجحت – ولله الحمد – فرضية إخلاء تجريبية جرت أمس بقطار الحرمين السريع عبر سيناريو نُفذ بالقرب من محطة قطار الحرمين في محافظة جدة، وذلك في إطار الفرضيات المجدولة دوريًا للوقوف على كفاءة جانب السلامة في حال وقوع طارئ – لا سمح الله.

وأثنى مدير عام المشروع للتشغيل والصيانة المهندس ريان الحربي على جهود المشاركين في الفرضية وبالشراكة مع الهيئة العليا للأمن الصناعي والدفاع المدني والإدارة العامة للمرور والقطاعات الأخرى التي أثمرت عن نجاح الفرضية ولله الحمد.

وأكد أن إدارة مشروع قطار الحرمين السريع تسهل مهمة مختلف القطاعات ذات العلاقة بعمل القطار ليتم تطبيق مثل هذه الفرضيات حتى تكون جاهزية السلامة في أعلى مستوياتها دائمًا، مبينًا أن ما تناقلته بعض وسائل الإعلام من خبر انحراف قطار وخروجه عن مساره غير دقيق ولا أساس له من الصحة حيث إن كل فرضية تجريبية لها “سيناريو” افتراضي، لا يمت للواقع بأي صلة.

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