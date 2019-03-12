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هيئة المواصفات: أصدرنا أكثر من 110 آلاف ترخيص لبطاقات كفاءة الطاقة

هيئة المواصفات: أصدرنا أكثر من 110 آلاف ترخيص لبطاقات كفاءة الطاقة
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تواصل – واس:

أوضحت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة أنها أصدرت نحو (110.120) ترخيصاً لاستخدام بطاقة كفاءة استهلاك الطاقة للأجهزة الكهربائية والإطارات والمركبات الخفيفة الجديدة، وذلك منذ انطلاق البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة في عام 2012 م.

وأشارت الهيئة إلى أنها أصدرت منذ بداية البرنامج 36.107 تراخيص لأجهزة التكييف، 41.355 إطار سيارة، 11.882 ثلاجة ومجمداً، 5.962 غسالة ملابس، إلى جانب 1.412محركاً كهربائياً، و3.807 منتجات للإنارة، و1.037 مكيفاً ذا سعة كبيرة، و26 مجفف ملابس، 154 سخان مياه، و1.890 بطاقة للمركبات الخفيفة الجديدة. إلى جانب 997 ترخيصاً باستخدام بطاقة ترشيد استهلاك المياه.

وتقومُ الهيئة بإصدار بطاقات كفاءة استهلاك الطاقة بناءً على ما يتم اعتماده من مواصفات في هذا المجال بالتعاون مع المركز السعودي لكفاءة الطاقة ضمن منظومة البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة والذي يشارك فيه وزارة التجارة والاستثمار، وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، والهيئة العامة للجمارك وغيرهم. وتتضمن تلك البطاقات توضيحًا لأداء المنتج وكفاءته في توفير استهلاك الطاقة، وتزويد المستهلك ببعض المعلومات الضرورية قبل الشراء، بطريقة واضحة وسهلة.

وأكدت هيئة المواصفات أن النموذج المُبسّط للبطاقة ساعد في سُهولةِ معرفة المستهلك لمدى كفاءة استهلاك الطاقة وترشيد استهلاك المياه للمُنتج، وبالتالي اختيار المُنتج الذي يُوفر من قيمة فاتورة استهلاك الطاقة، حيث قامت الهيئة بتغيير شكل بطاقات كفاءة الطاقة من النجوم إلى المستويات، لتصبح البطاقات الجديدة على شكل سبعة مستويات توضّح قدرة الجهاز على ترشيد استهلاك الطاقة، مشيرة إلى أن هذه الخطوة تأتي تمهيدًا لتوحيد شكل وهوية بطاقة كفاءة الطاقة لجميع الأجهزة الخاضعة لمواصفات كفاءة الطاقة مثل “المكيفات، الغسالات، مجففات الملابس، الثلاجات والمجمدات، وسخانات المياه ،ومنتجات الإنارة”، لتيسير إطلاع المستهلك على معدلات كفاءة الطاقة لكل منتج .

ودعت الهيئة المستهلكين لاستخدام تطبيق “تأكد” والذي يساعد المستهلكين على التحقق من صحة بيانات البطاقة والتأكد مما إذا كان المنتج قد حصل فعلاً على بطاقة كفاءة الطاقة.

 

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