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فيديو مثير للجدل.. سيارة تجر مقطورة في شوارع الرياض

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تواصل – فريق التحرير:

أثار مقطع فيديو تم تداوله على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” حالة من الجدل، حيث ظهرت في الفيديو إحدى السيارات وهي تجر مقطورة حديد بشوارع الرياض، الأمر الذي نتج عنه زحام مروري وفقا لناشر مقطع الفيديو.

وكان المغرد “محمد آل فهم” قد نشر مقطع الفيديو الذي تظهر فيها السيارة وهي تجر خلفها مقطورة حديد بشارع اليشيش بالرياض وعلق على الفيديو قائلا: (زحمه كلها عشان ذا يمشي بنص الطريق و القطع الحديد صغيره تطيح بشارع!ليشش؟).

ومن جانبها قامت صفحة “طرق الرياض” وهي صفحة تفاعلية مختصة بنشر أخبار طرق وشوارع الرياض، بنشر الفيديو والتعليق عليه بقولها: (مخالفة صريحة .. والسؤال هل التأمين يشمله لو وقع في حادث لا قدر الله؟).

المغرد “محمد القحطاني” علق على سؤال صفحة “طرق الرياض” بقوله: “إذا كانت المقطورة مسجله في التأمين نعم يشمل، لكن السؤال هو من امن العقوبة أساء الأدب سواءً من صاحب السيارة والمقطورة أو من صاحبنا اللي زاد الطين بله ويصور وهو يقود السيارة”.

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