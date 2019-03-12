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مقتل شخصين باشتباكات على حدود باكستان والهند

مقتل شخصين باشتباكات على حدود باكستان والهند
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تواصل – وكالات:

أعلن الجيش الباكستاني مقتل شخصين على الأقل جراء تبادل لإطلاق النار بين القوات الحدودية الباكستانية والهندية في منطقة كشمير المتنازع عليها.

وذكرت العلاقات العامة بالجيش الباكستاني، الجناح الإعلامي بالجيش، الليلة الماضية أن “القوات الهندية قامت بإطلاق النار دون مبرر في قطاع تشاكوتي على طول خط السيطرة، مستهدفة السكان المدنيين”.

ولقي مدنيان حتفهما وأصيب أربعة آخرون في تبادل إطلاق النار عبر خط السيطرة، الذي يمثل الحدود الفعلية التي تقسم منطقة كشمير المتنازع عليها إلى قسمين، أحدهما تديره الهند والآخر تديره باكستان. وتأتي الاشتباكات وسط جهود دولية لاستعادة الهدوء في المنطقة.

وأعلنت الخارجية الباكستانية أن وزير الشؤون الخارجية شاه محمود قريشي بحث أمس مع مستشار الأمن القومي الأمريكي السفير جون بولتون التدابير التي تتخذها بلاده لخفض التصعيد.

وكتب بولتون على موقع “تويتر”: “تحدثت مع وزير الخارجية الباكستاني قريشي لتشجيع اتخاذ خطوات جدية ضد (جماعة جيش محمد) وغيرها من الجماعات الإرهابية التي تنطلق من باكستان.. وقد أكد وزير الخارجية لي أن باكستان ستتعامل بحزم مع كافة الإرهابيين وستواصل خطواتها لنزع فتيل التوتر مع الهند”.

ووصل وزير الخارجية الألماني هايكو ماس اليوم إلى إسلام آباد لبحث استعادة السلام في المنطقة والوضع في أفغانستان. ومن المقرر أن يلتقي الوزير الألماني مع كبار المسؤولين الباكستانيين خلال الزيارة.

تجدر الإشارة إلى أن الجارتين النوويتين خاضتا ثلاثة حروب، اثنتان منها بسبب كشمير.

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